Архангельские золотари: почему самая недооцененная профессия прошлого была жизненно важной

В совместном с РВК-Архангельск спецпроекте #АрхангельскВодоканалЖизнь продолжаем рассказ о том, как решались главные коммунальные вопросы города до прихода централизованных систем.

Сегодня сложно представить, но весна в дореволюционном Архангельске была не временем капели и пробуждения природы, а настоящим испытанием для горожан. В отсутствие ливневой и хозфекальной канализации, строительство которой в городе началось лишь в середине XX века, талые воды не уходили с улиц неделями, превращая их в непроходимые болота. И если водовоз был «королём» утра, то подлинным «властелином» этих грязных сезонов был ассенизатор — специалист по очистке выгребных ям, чья профессия была одной из самых востребованных и жизненно необходимых.

Весеннее половодье на улицах

До масштабного благоустройства городские улицы Архангельска не имели эффективного стока. В результате таяния снега вода не уходила в землю и не отводилась по трубам, а стояла очень долго, образуя обширные лужи и грязевые топи.

«Это была серьезная проблема для транспорта, торговли и санитарного состояния города, — комментируют историки. — Перемещаться по городу весной было крайне затруднительно, а антисанитария создавала угрозу эпидемий».

В этих условиях обыденной городской сценой были деревянные мостки и настилы, по которым горожане перебирались через «водные преграды». Длительное стояние талых вод парализовывало нормальную жизнь, затрудняя не только передвижение, но и работу других городских служб.

«Золотарь» Севера: работа ассенизатора в условиях вечной весны

Именно в этот период работа ассенизатора — или, как его называли в народе, «золотаря» — выходила на первый план. Если в сухое время года очистка выгребных ям была плановой задачей, то весной, когда ямы переполнялись грунтовыми и талыми водами, их работа становилась критически важной.

Чем занимались ассенизаторы в Архангельске:

Вывоз нечистот: С помощью конных повозок, оснащенных специальными бочками, они откачивали и вывозили содержимое выгребных ям за пределы города. Борьба с последствиями паводка: Талая вода, смешиваясь с отходами, разносила заражение. Своевременная очистка ям была единственным способом предотвратить катастрофу. Поддержание санитарии: В условиях скученной деревянной застройки их работа была главным барьером на пути эпидемий.

Несмотря на всю сложность и отсутствие престижа, это была одна из самых востребованных профессий в городе. Без их титанического, хоть и невидимого, труда жизнь в крупном северном порту была бы просто невозможна.

От ассенизационной бочки к современным очистным сооружениям

Работа ассенизаторов оставалась основным способом решения «городской канализационной проблемы» вплоть до середины 1950-х годов, когда в Архангельске началось активное строительство централизованной канализационной системы, включая ливневую.

«Сегодня о той эпохе напоминают лишь архивные фотографии, — отмечают в РВК-Архангельск. — Задача современных коммунальных служб, наследников тех первых тружеников, — обеспечивать комфорт и санитарную безопасность города с помощью высокотехнологичных систем водоотведения и очистки. История ассенизаторов — это важный урок, показывающий, насколько хрупким может быть городской уклад без развитой коммунальной инфраструктуры».

Спецпроект #АрхангельскВодоканалЖизнь продолжает знакомить жителей региона с историей коммунального хозяйства, показывая, какой долгий путь прошли системы водоснабжения и водоотведения, чтобы сегодня мы могли просто открыть кран с чистой водой или не задумываться об отводе сточных вод.