Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельские золотари: почему самая недооцененная профессия прошлого была жизненно важной

В совместном с РВК-Архангельск спецпроекте #АрхангельскВодоканалЖизнь продолжаем рассказ о том, как решались главные коммунальные вопросы города до прихода централизованных систем.

Сегодня сложно представить, но весна в дореволюционном Архангельске была не временем капели и пробуждения природы, а настоящим испытанием для горожан. В отсутствие ливневой и хозфекальной канализации, строительство которой в городе началось лишь в середине XX века, талые воды не уходили с улиц неделями, превращая их в непроходимые болота. И если водовоз был «королём» утра, то подлинным «властелином» этих грязных сезонов был ассенизатор — специалист по очистке выгребных ям, чья профессия была одной из самых востребованных и жизненно необходимых.

Весеннее половодье на улицах

До масштабного благоустройства городские улицы Архангельска не имели эффективного стока. В результате таяния снега вода не уходила в землю и не отводилась по трубам, а стояла очень долго, образуя обширные лужи и грязевые топи.
 «Это была серьезная проблема для транспорта, торговли и санитарного состояния города, — комментируют историки. — Перемещаться по городу весной было крайне затруднительно, а антисанитария создавала угрозу эпидемий».

В этих условиях обыденной городской сценой были деревянные мостки и настилы, по которым горожане перебирались через «водные преграды». Длительное стояние талых вод парализовывало нормальную жизнь, затрудняя не только передвижение, но и работу других городских служб.

«Золотарь» Севера: работа ассенизатора в условиях вечной весны

Именно в этот период работа ассенизатора — или, как его называли в народе, «золотаря» — выходила на первый план. Если в сухое время года очистка выгребных ям была плановой задачей, то весной, когда ямы переполнялись грунтовыми и талыми водами, их работа становилась критически важной.

Чем занимались ассенизаторы в Архангельске:

  1. Вывоз нечистот: С помощью конных повозок, оснащенных специальными бочками, они откачивали и вывозили содержимое выгребных ям за пределы города.
  2. Борьба с последствиями паводка: Талая вода, смешиваясь с отходами, разносила заражение. Своевременная очистка ям была единственным способом предотвратить катастрофу.
  3. Поддержание санитарии: В условиях скученной деревянной застройки их работа была главным барьером на пути эпидемий.

Несмотря на всю сложность и отсутствие престижа, это была одна из самых востребованных профессий в городе. Без их титанического, хоть и невидимого, труда жизнь в крупном северном порту была бы просто невозможна.

От ассенизационной бочки к современным очистным сооружениям

Работа ассенизаторов оставалась основным способом решения «городской канализационной проблемы» вплоть до середины 1950-х годов, когда в Архангельске началось активное строительство централизованной канализационной системы, включая ливневую.

«Сегодня о той эпохе напоминают лишь архивные фотографии, — отмечают в РВК-Архангельск. — Задача современных коммунальных служб, наследников тех первых тружеников, — обеспечивать комфорт и санитарную безопасность города с помощью высокотехнологичных систем водоотведения и очистки. История ассенизаторов — это важный урок, показывающий, насколько хрупким может быть городской уклад без развитой коммунальной инфраструктуры».

Спецпроект #АрхангельскВодоканалЖизнь продолжает знакомить жителей региона с историей коммунального хозяйства, показывая, какой долгий путь прошли системы водоснабжения и водоотведения, чтобы сегодня мы могли просто открыть кран с чистой водой или не задумываться об отводе сточных вод.

11 ноябрь 08:00 | : Общество

Главные новости


Кадры в кадре. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Вологодский Филимонов: проверка народа на прочность

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (138)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20