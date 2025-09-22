Осужденные архангельских колоний увлекаются иконописью

В УФСИН России по Архангельской области подвели итоги регионального этапа конкурса православной иконописи среди осуждённых «Канон», проводимого Федеральной службой исполнения наказаний совместно с Синодальным отделом Московского Патриархата по тюремному служению Русской Православной церкви.

Творческое мероприятие проводится один раз в два года в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных «Не числом, а смирением». На этот раз оно было посвящено православной иконописи.

Для участия в конкурсе в УФСИН России по Архангельской области было представлено 10 работ отбывающих наказание. Оценивало их жюри, в состав которого вошли сотрудники областной УИС, а также священнослужители. Они выбирали победителя предварительного этапа, учитывая несколько критериев, это соответствие теме конкурса, а также способ и техника написания икон.

Как правило, участники конкурса – это самобытные художники. У многих нет образования по художественному мастерству, развивать свой талант они начали, находясь в колонии. Но, тем не менее, это не сказалось на качество исполнения работ. По мнению экспертного жюри от Епархии, некоторые иконы выполнены очень точно и виден порой глубокий смысл, который хотел передать автор.

После просмотра всех присланных икон единогласным мнением комиссии была выбрана работа осужденного Владимира П., отбывающего наказание в ИК-4 УФСИН России по Архангельской области. Он изобразил Николая Чудотворца. Икону отправят на финальный этап. Подведение итогов смотра и награждение победителей традиционно состоится в Москве во время Международных Рождественских образовательных чтений. Победителям будут вручены грамоты Синодального отдела.

Отметим, что Всероссийский смотр религиозной деятельности осужденных проводится ежегодно с 2013 года. Он имеет два направления, которые чередуются в зависимости от года: конкурс православной живописи и конкурс православной иконописи. По задумке инициаторов, данные мероприятия помогают участвующим в них отбывающим наказание обрести духовную опору и изменить свое отношение к жизни.