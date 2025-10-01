Последний архангельский вагон может исчезнуть

В Архангельском краеведческом музее готовится выставка, посвящённая готовящемуся 110-летнему юбилею со времени создания Архангельского трамвая.



Постепенно мы превращаемся в «Иванов, не помнящих родства». Мы спокойно расстаёмся с нашей историей, элементами быта, которые делают наш Архангельск непохожим ни на какой другой населённый пункт. В первую очередь, это, конечно же, деревянные мостовые. То, что это настоящая изюминка нашего города, мне признавались даже некоторые столичные жители. К сожалению, эта экологически чистая «изюминка стремительно исчезает вместе с нашим деревянным фондом. Последний яркий пример – расселение жильцов целого квартала в начале проспекта Ломоносова. Это, конечно, хорошо, что люди получают новое благоустроенное жильё. Вот только с утратой «деревяшек» люди утрачивают свою историю. Город, в итоге, погружается в царство сплошных безликих «человейников».



К значительным утратам можно также отнести шхуну «Запад». Как символ поморского мореходства, она «на вечную стоянку» была выставлена на «Красной пристани». Место расположения оказалось крайне символичным. Ведь именно с Красной пристани обычно из Архангельска отправлялись суда, штурмующие бескрайние просторы Северного Ледовитого океана. В частности, именно отсюда к Северному полюсу в 1912 году отправилась первая научная экспедиция Георгия Седова. В 1970-е годы по этой экспедиции был снят фильм. Одной из главных ролей в фильме довелось сыграть именно нашей шхуне «Запад». В фильме нашему паруснику даже довелось стать «Св. Великомучеником Фокой» - главным экспедиционным судном. Один из бывших курсантов мореходки рассказал мне, как во время съёмок возил по палубе стилизованные бочки с солониной.



К сожалению, в конце 90-х на судне стряслись два стихийных бедствия, из-за которых балансовая стоимость шхуны стала оцениваться в сумму не дороже одного рубля. До такой низкой стоимости «Запад» довели случившийся на судне пожар и ветер, сломавший две мачты памятника. Ставший инвалидом, он оказался никому не нужным. Его успешно разобрали, оставив лишь виртуальную копию.



До состояния такой же виртуальной копии может дойти и важнейший экспонат Архангельского краеведческого музея – последний сохранившийся трамвайный вагон. Им стал вагон «Усть-Катавского вагоноремонтного завода «КТМ-1», выпущенный в 1957 году.



Последний архангельский вагон



Вагон для истории сохранили старший научный сотрудник Архангельского краеведческого музея Лилия Николаевна Уемлянина и заместитель руководителя Архангельского муниципального трамвайно-троллейбусного предприятия Сергей Колосов. Передача в музей ценного экспоната прошла в 2004 году. Вместе с вагоном было передана пара рельс и 19 шпал.



Через год после бесцельного стояния трамвай для того, чтобы он приобрел более-менее приглядный вид, был отправлен на ремонт на завод «Красная Кузница». Ремонт вагон успешно прошёл. Но, несмотря на это, вагон уже, как минимум, более трёх лет томится в одном из цехов. То, что сохранность вагона там далека от идеальной, говорят сделанные там фотографии. На некоторых снимках последний архангельский трамвай стоит крепко завёрнутым в специальный чехол. Кое-где он успешно обходится и без него.



Но всё-таки, подобное «переодевание» не может адекватно сказаться на сохранности вагона. Не может на сохранность вагона адекватно сказаться и то, что последний архангельский трамвай, стоит на «Красной кузнице», по большому счёту, никому не нужным. Заводу корабли надо ремонтировать, суда всякие. А тут вагон. Явно чем-то «посторонним» попахивает.



В этом году активисты, бывшие работники Архангельского трамвая, вместе с сотрудниками Архангельского краеведческого музея обратились в областное Министерство культуры с просьбой в преддверии 110-летнего юбилея Архангельского трамвая обратить внимание на незавидную судьбу единственного оставшегося целым трамвайного вагона. К сожалению, областные чиновники ничем помочь не смогли. «В связи с опережающим ростом, - поведали областные чиновники, - социально-значимых расходных обязательств над ростом доходов, в областном бюджете на 2025 год предусмотрены, в основном, первоочередные расходы, а также софинансирование федеральных национальных проектов».



В общем, все средства расписаны, и возможностей выделения средств для финансирования подготовки Выставочного музейного павильона для музейного предмета «Трамвайный вагон КТМ-1» на данный момент нет. Причём это касается не только этого 2025 года. Своего павильона, в итоге, вагону не увидеть также в 2026 и даже в 2027 годах. Сомнительно, кстати, что до этого времени вагон доживёт. То, что остаётся без внимания, у нас обычно сразу разрушается.



Музейщики из Архангельского краеведческого музея решили 110-летний юбилей нашего любимого вида транспорта непременно отметить. Сейчас они начинают готовить экспозицию, на которой любой желающий непременно сможет узнать, каким же был наш Архангельский трамвай. Вспомнить его историю от славного открытия в 1916 году до нелепого разорения в 2003-2004 годах.



И, конечно же, в этой истории должны быть отражены люди. Те, кто водил трамвай, кто на нём ездил. Услышать или прочитать интересные случаи из своей трамвайной жизни, которых, наверняка случалось видимо-невидимо. Вместе мы не дадим совсем пропасть вагону, а с ним и истории Архангельска.



Всё самое интересное, что случилось в Вашей трамвайной жизни, непременно попадёт нашу выставку, сделает ее живой и интересной. И не исключено даже, что привлечение внимания к данной теме может возвратить из небытия и проблему единственного сохранившегося, архангельского трамвайного вагона. Вас с нетерпением ждут кураторы будущей выставки по истории Архангельского трамвая, научные сотрудники Архангельского краеведческого музея Константин Тараканов и Сергей Стрекаловский.



Константин Тараканов, научный сотрудник Архангельского краеведческого музея, сторонник РУСО



