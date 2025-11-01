Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Борьба с кровометанием, жилищный кризис и другие вести Поморья из ноября 1925 года

Начало ноября 1925 года на Русском Севере было морозным. Так, в Архангельске 1-го ноября днём было – 10 градусов, 11-го ноября уже – 17. В губернской газете «Волна» первые полосы посвящались международным событиям и всесоюзным новостям. Со страниц газеты взывали плакаты:

Бедняк и середняк, подальше от кулака!

Все на борьбу с беспризорностью!

Против пьянства, проституции, чахотки и венеризма!

Больше доверия врачу и фельдшеру! Знахарей гоните в шею!

Задавались вопросы:

Как бороться с пьяницами и хулиганами?

Давались ответы:

«По данным Архангельского уполномоченного центроспирта в 1924-1925 году всего на Архангельском водочном заводе продано около 40 000 ведер русской горькой и наливок. Нужно иметь в виду, что этим заводом обслуживается только Архангельская губерния». 

Ответ на вопрос А.К.Самойловой: 

«Домашние прислуги объединяются профессиональным союзом работников народного питания. Обратитесь в этот союз с просьбой о принятии вас в его члены». 

Под рубрикой «Заметки действуют» демонстрировалась сила печатного слова:

«— В Мехренгской волости, после помещенной в “Волне“ заметки, выявлено 6 человек, промышляющих кровометанием. Дело передано в нарсуд.

— Волостного милиционера Васильева, после посланной на расследование заметки о его пьянстве (с.Сия Емецкой волости) уволили со службы.

— Факт о треске с червями и о больших очередях в заметке, помещенной в “Волне” подтвердился. Маймаксанский ЦРК принял меры к изжитию указанных явлений».

 

В рубрике «Из писем рабочих» вновь публиковалась критика:

«Дайте кипяченую воду

В клубе “Красный Судоремонтник” (в Соломбале) бак для кипяченой воды наполняется не кипяченой водой, а сырой, которую берут из речки Соломбалки. Вода в этой речке очень грязная, обычно ее никто из жителей для питья не берет. Пожалейте желудки посетителей клуба. Соломбалец»

И следующий автор пожелал остаться анонимным:

«Комсомольцы пляшут, партийцы спят

В Григорьевском обществе Емецкой волости ячейки РКП и РКЛСМ для политучебы соединились вместе. Вместо того, чтобы заняться этим делом фактически комсомольцы увлекаются танцами и пьянством, а партийцы смотрят на это сквозь пальцы. Собрания бывают очень редко. Емецком волкому следует заглянуть в ячейку. Б.Г.» 

Не справлялись «волкомы». В заметке под названием «Вербовка добровольцев в деревню продолжается» пишется о том, с середины августа 1925 года удалось отобрать только 14 добровольцев из губернских городов. В деревнях они стали секретарями волостных комитетов, избачами и устроились на советскую, кооперативную, хозяйственную и профсоюзную работу. За соху никто не взялся.

О других достижениях в газете говорится:

«Изживаем жилищный кризис. Строим бараки своими силами.

На лесозаводе № 5-6 жилищный кризис постепенно изживается. Недавно построено два новых барака для женщин и рабочей молодежи. Строится еще два барака. Рабочий». 

Не до смеха было строителям коммунизма. Возможно, потому в ноябрьском репертуаре кинотеатров только драмы предлагались: «Ее жизнь», «В кольце», «Куртизанка на троне». В городской зимний театр 11 ноября на драму «Проклятый дом» приглашалась публика. 

В конце ноября 1925 года морозы в Поморье достигли минус 25-ти градусов. И это пережили предки.

Старые номера газеты «Волна» перечитал Александр Чашев

09 ноябрь 09:20 | : Горячая тема / Общество

Главные новости


Вологодский Филимонов: проверка народа на прочность
Почему Морев? Ответ очевиден

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (101)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20