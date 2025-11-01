Борьба с кровометанием, жилищный кризис и другие вести Поморья из ноября 1925 года

Начало ноября 1925 года на Русском Севере было морозным. Так, в Архангельске 1-го ноября днём было – 10 градусов, 11-го ноября уже – 17. В губернской газете «Волна» первые полосы посвящались международным событиям и всесоюзным новостям. Со страниц газеты взывали плакаты:

Бедняк и середняк, подальше от кулака!

Все на борьбу с беспризорностью!

Против пьянства, проституции, чахотки и венеризма!

Больше доверия врачу и фельдшеру! Знахарей гоните в шею!

Задавались вопросы:

Как бороться с пьяницами и хулиганами?

Давались ответы:

«По данным Архангельского уполномоченного центроспирта в 1924-1925 году всего на Архангельском водочном заводе продано около 40 000 ведер русской горькой и наливок. Нужно иметь в виду, что этим заводом обслуживается только Архангельская губерния».

Ответ на вопрос А.К.Самойловой:

«Домашние прислуги объединяются профессиональным союзом работников народного питания. Обратитесь в этот союз с просьбой о принятии вас в его члены».

Под рубрикой «Заметки действуют» демонстрировалась сила печатного слова:

«— В Мехренгской волости, после помещенной в “Волне“ заметки, выявлено 6 человек, промышляющих кровометанием. Дело передано в нарсуд.

— Волостного милиционера Васильева, после посланной на расследование заметки о его пьянстве (с.Сия Емецкой волости) уволили со службы.

— Факт о треске с червями и о больших очередях в заметке, помещенной в “Волне” подтвердился. Маймаксанский ЦРК принял меры к изжитию указанных явлений».

В рубрике «Из писем рабочих» вновь публиковалась критика:

«Дайте кипяченую воду.

В клубе “Красный Судоремонтник” (в Соломбале) бак для кипяченой воды наполняется не кипяченой водой, а сырой, которую берут из речки Соломбалки. Вода в этой речке очень грязная, обычно ее никто из жителей для питья не берет. Пожалейте желудки посетителей клуба. Соломбалец».

И следующий автор пожелал остаться анонимным:

«Комсомольцы пляшут, партийцы спят.

В Григорьевском обществе Емецкой волости ячейки РКП и РКЛСМ для политучебы соединились вместе. Вместо того, чтобы заняться этим делом фактически комсомольцы увлекаются танцами и пьянством, а партийцы смотрят на это сквозь пальцы. Собрания бывают очень редко. Емецком волкому следует заглянуть в ячейку. Б.Г.»

Не справлялись «волкомы». В заметке под названием «Вербовка добровольцев в деревню продолжается» пишется о том, с середины августа 1925 года удалось отобрать только 14 добровольцев из губернских городов. В деревнях они стали секретарями волостных комитетов, избачами и устроились на советскую, кооперативную, хозяйственную и профсоюзную работу. За соху никто не взялся.

О других достижениях в газете говорится:

«Изживаем жилищный кризис. Строим бараки своими силами.

На лесозаводе № 5-6 жилищный кризис постепенно изживается. Недавно построено два новых барака для женщин и рабочей молодежи. Строится еще два барака. Рабочий».

Не до смеха было строителям коммунизма. Возможно, потому в ноябрьском репертуаре кинотеатров только драмы предлагались: «Ее жизнь», «В кольце», «Куртизанка на троне». В городской зимний театр 11 ноября на драму «Проклятый дом» приглашалась публика.

В конце ноября 1925 года морозы в Поморье достигли минус 25-ти градусов. И это пережили предки.

Старые номера газеты «Волна» перечитал Александр Чашев