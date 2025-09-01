Вверх
Цифровизация не дошла до жителей шести деревень Вилегодского округа.

На многолетнюю проблему жители деревень Красавино, Аксёновская, Ристухинская, Нетёсовская, Карино и села Слобода пожаловались представителям Народного фронта. 

В этих населенных пунктах постоянно проживает более 200 человек, в летний период количество увеличивается. 

Люди не могут воспользоваться элементарными цифровыми услугами, которые уже давно стали для нас обыденностью.

Нет возможности зайти на Госуслуги, проверить электронную почту, ученики местной школы, чтобы выполнить дистанционное задание, вынуждены искать ближайший угор, чтобы поймать связь. 

Люди не могут позвонить близким, живущим в других городах. Даже стационарная связь пропадает во время дождей и снегопадов.
Технологических препятствий для установки оборудования нет, но она постоянно откладывается.

Народный фронт обратился к губернатору Архангельской области с просьбой ускорить работы по обеспечению деревень качественной связью.

01 сентябрь 17:01 | : Скандалы

