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Пинега утопает в снегу. Ситуация критическая

Жители Пинежского округа написали губернатору Цыбульскому письмо отчаяния. О бездейтвии местной власти должны знать все!

- Здравствуйте, Александр Витальевич! 

Обращаемся к Вам с просьбой о помощи. В следующих населённых пунктах Пинежского округа пора вводить режим ЧС: п. Новолавела, д. Явзора, д. Заедовье, д. Лавела, д. Репище, д. Занаволок.

Дороги после нескольких обильных снегопадов не чистятся ВООБЩЕ. Не ходит муниципальный рейсовый автобус, невозможно завезти продукты в магазины, почту, скорой и пожарной тоже не проехать. 

Пешком осилить наши дороги могут только физически хорошо подготовленные люди - слой снега на дорогах около 30-50 см. Вы наша последняя надежда! Округу не справится.

(фото с https://www.drive2.ru)

14 март 13:10 | : Скандалы

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