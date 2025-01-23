Пинега утопает в снегу. Ситуация критическая

Жители Пинежского округа написали губернатору Цыбульскому письмо отчаяния. О бездейтвии местной власти должны знать все!

- Здравствуйте, Александр Витальевич!

Обращаемся к Вам с просьбой о помощи. В следующих населённых пунктах Пинежского округа пора вводить режим ЧС: п. Новолавела, д. Явзора, д. Заедовье, д. Лавела, д. Репище, д. Занаволок.



Дороги после нескольких обильных снегопадов не чистятся ВООБЩЕ. Не ходит муниципальный рейсовый автобус, невозможно завезти продукты в магазины, почту, скорой и пожарной тоже не проехать.



Пешком осилить наши дороги могут только физически хорошо подготовленные люди - слой снега на дорогах около 30-50 см. Вы наша последняя надежда! Округу не справится.

(фото с https://www.drive2.ru)