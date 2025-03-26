Семейный монстр предстанет перед судом в Архангельске

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против личности 42-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), п. «з» ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч.1 ст. 117 УК РФ (истязание) и ч.1 ст.119 УК РФ (угрозы убийством).

Следствием установлено, что с 2019 года по январь 2025 года по месту жительства в областном центре обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности, испытывая личные неприязненные отношения к супруге, систематически наносил ей побои руками, ногами и подручными предметами по голове и телу и угрожал убийством, применяя удушающие приемы. В конце 2024 года в ответ на просьбу супруги убавить громкость музыки, нанес ей множественные удары деревянной палкой, причинив травму руки, которая расценивается как вред здоровью средней тяжести. В ночь на 26 января 2025 года, также находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый ударил супругу ножом в грудь. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавшая осталась жива. В ходе проведения проверочных мероприятий по факту получения ножевых ранений сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что женщина систематически подвергалась домашнему насилию.

На период следствия в отношении фигуранта, который пояснил следователю, что у него с супругой происходили обоюдные драки, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.