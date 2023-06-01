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Неноксу и Солзу измучили некачественной питьевой водой

Прокуратура г.  Северодвинска совместно со специалистом Северодвинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области проведена проверка обеспеченности питьевой водой жителей с. Ненокса, д. Солза из нецентрализованных систем холодного водоснабжения – колодцев.

Из всех двенадцати колодцев отобраны пробы воды. Других источников питьевого водоснабжения в указанных населенных пунктах не имеется.

По результатам надзорного мероприятия, а также результатов лабораторных исследований установлено, что питьевая вода не соответствует установленным нормам ни в одном из колодцев, их  чистка и дезинфекция                   не производится, техническое состояние укрытий оголовков колодцев неудовлетворительное.

Заключенный Администрацией г. Северодвинска муниципальный контракт от 27.12.2022, предметом которого является содержание, текущий ремонт, чистка и дезинфекция фактически не исполняется, контрагент уклоняется от исполнения этих работ, а меры к недобросовестному исполнителю местными органами власти  не приняты.

Ранее внесенное прокуратурой представление в Администрацию Северодвинска о неудовлетворительном состоянии питьевой воды ситуацию не изменило.

На основании изложенного прокуратурой  в  суд направлено исковое заявление в защиту неопределенного круга лиц об обязании администрации муниципального образования «Северодвинск» обеспечить жителей с. Ненкса и д. Солза питьевой водой соответствующей гигиеническим нормативам.

Ситуация находится на контроле прокурора.

(фото с https://kupifonarik.ru/) 

20 июль 09:01 | : Скандалы

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