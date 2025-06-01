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Игорь Арсентьев; "Не надо превращать город в магазин ритуальных услуг"

Глава Северодвинска возмущен:

- Есть бизнес ответственный, а есть ради сиюминутной выгоды. С удовольствием всегда рассказываю о примерах предпринимателей, которые любят свой город и свою деятельность подстраивают под его ритм и нововведения. Но, к сожалению, вынужден показывать и примеры наплевательского отношения к Северодвинску и его жителям.

 Как и все северодвинцы, был крайне неприятно удивлен появлением большой вывески «Памятники» на остановочном комплексе вблизи Ломоносова, 78А. Жители возмущены размещением организации, занимающейся продажей ритуальных товаров, прямо на автобусной остановке. Контрольным управлением проведены надзорные мероприятия, по результатам которых выявлены нарушения требований к установке информационных конструкций, установленных Правилами благоустройства Северодвинска. 

Кроме того, сейчас проверяем факт о возможном использовании земельного участка не по целевому назначению. Принято решение о выдаче правообладателю предписаний об устранении нарушений. В случае отсутствия реакции будем рассматривать все варианты развития событий, вплоть до изъятия земельного участка.

31 июль 08:37 | : Скандалы

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