Игорь Арсентьев поздравил Северодвинск с 85-летием

Уважаемые северодвинцы!



Северодвинску исполнилось 85 лет. Для истории – это один миг, для человека – целая жизнь, а для Северодвинска, города, где строят флот великой страны, – это несколько этапов развития.



Эти восемь с половиной десятков лет вместили в себя период бурного роста заводов и городских кварталов, десятилетия застоя и затем годы второй молодости. Сегодня Северодвинск, шагая в ногу со временем, преображается, становится всё более комфортным и привлекательным. Таким делаете его вы, северодвинцы.



Северодвинск – это город, где знают и бережно сохраняют историю, передают из поколения в поколение. Здесь чтут трудовые династии, с уважением относятся к профессии военного моряка. Известны многочисленные научные, культурные и спортивные достижения северодвинцев. Уверен, что год от года их будет всё больше!



Примите самые тёплые и искренние поздравления с Днём города! От всей души благодарю вас за любовь к городу и вклад в его развитие и процветание! Желаю всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и добра, а Северодвинску – стабильного роста и благополучия! Вместе мы сильнее!

Глава администрации Северодвинска Игорь Арсентьев