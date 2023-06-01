Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Игорь Арсентьев поздравил Северодвинск с 85-летием

Уважаемые северодвинцы!

 Северодвинску исполнилось 85 лет. Для истории – это один миг, для человека – целая жизнь, а для Северодвинска, города, где строят флот великой страны, – это несколько этапов развития.

 Эти восемь с половиной десятков лет вместили в себя период бурного роста заводов и городских кварталов, десятилетия застоя и затем годы второй молодости. Сегодня Северодвинск, шагая в ногу со временем, преображается, становится всё более комфортным и привлекательным. Таким делаете его вы, северодвинцы.

 Северодвинск – это город, где знают и бережно сохраняют историю, передают из поколения в поколение. Здесь чтут трудовые династии, с уважением относятся к профессии военного моряка. Известны многочисленные научные, культурные и спортивные достижения северодвинцев. Уверен, что год от года их будет всё больше!

 Примите самые тёплые и искренние поздравления с Днём города! От всей души благодарю вас за любовь к городу и вклад в его развитие и процветание! Желаю всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и добра, а Северодвинску – стабильного роста и благополучия! Вместе мы сильнее!

Глава администрации Северодвинска Игорь Арсентьев

29 июль 11:28 | : Политика

Главные новости


День архангелов
Пьяный кот и «цыганята». Национальный вопрос поселка Савинский

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2023 (312)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)


Деньги


все материалы
«    Июль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20