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Северодвинка нарвалась на недобросовестного экстрасенса

В дежурную часть ОМВД России по г. Северодвинску с заявлением о мошенничестве обратилась 53-летняя местная жительница.

Северодвинка рассказала, что еще в марте в сети Интернет нашла объявление об услугах астролога. На первом же обряде «очищения кармы» целительница сообщила о проблеме, с которой сможет справиться только очень сильный экстрасенс, контакты которого она сразу любезно предоставила.

С новой «целительницей» северодвинка неоднократно проходила специальные обряды для излечения недуга и, конечно, совершала пожертвования. Денежные средства необходимо было перечислять на различные номера мобильных телефонов, а также отправлять наличными в посылках вместе с вещами, на которые якобы наложена порча. 

После того, как денежные средства закончились, «целительница» перестала отвечать на сообщения. Северодвинка обратилась в полицию.

Общаясь со стражами порядка, потерпевшая призналась, что не только знала о подобного рода преступлениях из средств массовой информации, но и ранее уже попадалась на аналогичную уловку интернет-аферистов.  

По факту мошенничества, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного преступления.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости критического отношения к информации в сети интернет, в том числе касающихся предоставления различных «магических» услуг. Не переводите денежные средства незнакомым людям, кем бы они не представлялись. 

18 июль 11:39 | : Скандалы

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