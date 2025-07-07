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Прокуратура подсчитала риски нацпроектов в Архангельской области

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа в первом полугодии 2025 года обеспечено надзорное сопровождение реализации мероприятий национальных проектов.

Принятия мер прокурорского реагирования потребовали нарушения срока строительства и ремонта социально-значимых объектов, ненадлежащее содержание уже возведенных, невыполнение подрядчиками гарантийных обязательств.

Риски нарушения сроков выполнения работ по благоустройству общественной территории «Парк Южный» в г. Вельске, обусловленные низкими темпами работ на объекте, явились основанием для объявления прокурором Вельского района предостережения главе городского поселения «Вельское». Контроль за подрядчиком усилен, темп выполнения работ увеличен, отставания от графика не допущено.

По результатам рассмотрения представления прокурора города Коряжмы подрядной организацией активизированы работы по капитальному ремонту здания МОУ «СОШ № 2 г. Коряжмы», число работников на объекте увеличено до 40 человек, отставание от графика выполнения работ устранено, с территории школы вывезен строительный мусор, ограничен доступ на территорию посторонних лиц.

Ввиду выявления протечки кровли возведенного в 2024 году ясли-сада в городе Нарьян-Маре прокуратурой области и автономного округа внесено представление директору КУ НАО «Централизованный стройзаказчик». Требования прокурора удовлетворены, заказчиком приняты меры по устранению подрядчиком нарушений герметичности кровли в рамках гарантийных обязательств.

Всего в сфере реализации национальных проектов в первом полугодии 2025 года выявлено 1086 нарушений, с целью устранения которых принято 610 актов прокурорского реагирования, к административной и дисциплинарной ответственности привлечены 103 лица.

17 июль 12:19 | : Скандалы

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