Более тысячи нарушений при реализации нацпроектов выявлено в Поморье

Прокуратурой Архангельской области в 2023 году обеспечено надзорное сопровождение реализации национальных проектов, усилен контроль за своевременностью выполнения органами власти программных мероприятий и подрядчиками контрактных обязательств, эффективным и целевым расходованием денежных средств.

В связи с длительным неопределением органом местного самоуправления нового подрядчика для выполнения в рамках национального проекта «Образование» работ по строительству общеобразовательной школы при наличии доведенных лимитов бюджетных средств прокурором Плесецкого района 13.12.2023 заместителю главы Плесецкого муниципального округа объявлено предостережение. Администрацией Плесецкого муниципального округа 25.12.2023 заключен контракт на строительство школы.

По результатам рассмотрения представления прокурора Вельского района, внесенного главному врачу ГБУЗ АО «Вельская центральная районная больница», в четвертом квартале 2023 года обеспечено завершение ремонтных работ в помещении лечебного учреждения для установки приобретенного в рамках национального проекта «Здравоохранение» тяжелого медицинского оборудования (магнитно-резонансный томограф), обеспечена его поставка в учреждение.

Решением суда от 05.12.2023 удовлетворены исковые требования прокурора Устьянского района и на ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» возложена обязанность в срок до 31.12.2024 привести автомобильную дорогу регионального значения «Вельск – Шангалы» в соответствие с нормативными требованиями (национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»).

Прокурором Вельского района в связи с нарушением

подрядчиком срока строительства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» трех многоквартирных жилых домов в г. Вельске 18.12.2023 в отношении руководителя подрядной организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ. В настоящее время многоквартирные дома достроены и сданы.

Новодвинским городским судом 11.12.2023 и 21.12.2023 удовлетворены исковые требования прокурора г. Новодвинска и на 2 родителей возложена обязанность выделить доли в приобретенных за счет средств материнского (семейного) капитала жилых помещениях на своих несовершеннолетних детей (национальный проект «Демография»).

Нарушение подрядчиком срока выполнения в рамках национального проекта «Культура» работ по ремонту Холмогорской районной библиотеки им. М.В. Ломоносова явилось основанием для внесения прокурором Холмогорского района 28.12.2023 представления руководителю подрядной организации. Требования удовлетворены, ремонт учреждения культуры завершен.

Всего в сфере реализации национальных проектов в 2023 году выявлено 1182 нарушения, принесено 40 протестов, предъявлено 160 исков, внесено 163 представления, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 199 лиц, объявлено 94 предостережения, в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлено 4 материала проверки, возбуждено 3 уголовных дела.

Надзорное сопровождение реализации национальных проектов в 2023 году позволило обеспечить в регионе возведение 39 социально-значимых объектов, в том числе 27 многоквартирных домов, 3 объектов здравоохранения и 2 школ.