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В Архангельской области москвичи расхищали средства с нацпроекта "Экология"

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе проверки выявлены факты хищения бюджетных средств при реализации национального проекта «Экология».

Установлено, что должностные лица ООО «МИП почвенного института им. В.В. Докучаева» (г. Москва), использовали свое служебное положение в рамках заключенного с ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды» государственного контракта. 

В частности путем изготовления документов, содержащих фиктивные сведения о стоимости и видах выполненных работ по разработке проектно-сметной документации на ликвидацию объектов накопленного экологического ущерба  – 5 свалок в границах городов Архангельска и Няндомы, в целях участия в федеральном проекте «Чистая страна», не выполнили предусмотренные условиями контракта обязательства по разработке документации, необоснованно получив за данный вид работ денежные средства в размере свыше 12 млн рублей.

По материалам прокурорской проверки в следственном управлении УМВД России по г. Архангельску по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.


17 июль 08:44 | : Скандалы

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