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Детская площадка в Котласе на глазах превращается в помойку

«Детскую площадку вообще обложили помойками, мусор и хлам с которых разлетается по всей детской площадке», - пишут в редакцию дружественного «Руснорду» котласского интернет-издания KOT’News жители дома Ленина, 20.

 Мало того, что мусор с контейнерной площадки вывозится не пойми как, так еще и расположена она с нарушениями требований законодательства (менее 20 метров до близлежащей детской площадки). Котласская прокуратура разве не видит в этом никаких нарушений?

 А на прошлой неделе вообще был вопиющий по своей дикости случай - на контейнерную площадку выкинули разбитые лампы от солярия, а это, на секундочку, отходы 1 класса опасности. И все это в 3 метрах от детской площадки, на которой играют наши ДЕТИ!!!

 Неужели всем в администрации и прокуратуре настолько плевать на здоровье и безопасность наших детей? Господа Шевела и Самусев, примите хоть какие-нибудь меры. Или обяжите собственника помещений Ленина, 18 перенести контейнерную площадку, или какие еще варианты?


15 июль 09:30 | : Скандалы

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