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"ЭкоИнтегратор" не справляется. Нацпроект "Экология" очищает Архангельск от свалок

На острове Хабарка завершилась рекультивация крупной несанкционированной свалки. Этот процесс стал частью масштабной работы по восстановлению окружающей среды, которая проводится в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Подобные процессы происходят и на других отдаленных островных территориях областной столицы. Наблюдатели от нашей редакции вспоминают, как днями ранее представители регоператора по обороту ТКО объясняли архангельским депутатам, почему «ЭкоИнтегратор» не в силах вывозить весь мусор и рекультивировать все свалки.

 Подробности очищения от «скверны» у издания «Регион 29»:  

- В прошлом году в регионе начались масштабные работы по устранению накопленного экологического ущерба. В рамках этих мер планируется провести экологическую реабилитацию земель, полностью изолировав отходы от окружающей среды.

На острове Хабарка располагалась крупнейшая несанкционированная свалка. Более 315 тысяч кубометров отходов, которые накопились на острове с советских времён, были собраны и размещены на специально подготовленной площадке — терриконе.

— Над отходами обустроен верхний экран из нескольких слоев изоляционных материалов — бентоматов, гидроматов и глинистого грунта, — препятствующих любому соприкосновению ТКО с окружающей природой, — пояснил заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Мураев. — Для сбора фильтрата на объекте установлена система дренажа, предусмотрена система дегазации. Места бывших свалок покрываются плодородным слоем почвы и будут засеяны многолетними травами.

Кроме того, на острове Бревенник завершаются работы ещё на двух подобных объектах. По словам заместителя председателя, первый из них уже готов более чем на 90 процентов, и работы планируется завершить до конца года.

На втором объекте, расположенном вблизи реки, основание террикона было поднято на 2,4 метра. В настоящее время завершается формирование основного участка, где будут размещены накопленные отходы. В следующем году здесь продолжится биологический этап работ.

Напомним, что в середине декабря были полностью завершены работы на острове Кего: было изолировано около 63 тысяч кубометров отходов. В ноябре была завершена рекультивация крупной свалки в Няндоме. Отходы с объекта были вывезены на действующий полигон в окружном центре.

27 декабрь 14:42 | : Экономика / Скандалы

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