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"ЭкоИнтегратор": борьба со стихийными свалками мусора продолжается

За 3 года работы региональным оператором установлено 229 несанкционированных свалок. Их фиксация происходит различными способами – информация поступает от надзорных органов или обнаруживается сотрудниками ЭкоИнтегратора в СМИ и социальных сетях.

Общие действия по ликвидации несанкционированных свалок выполняются региональным оператором в рамках действующего законодательства: ЭкоИнтегратор уведомляет собственника земельного участка о наличии свалки, просит ликвидировать ее своими силами или с привлечением регионального оператора. Например, в 2022 году в Архангельске на улице Розмыслова, 37 ЭкоИнтегратор выявил несанкционированную свалку, о чем незамедлительно уведомил администрацию города. После уведомления свалка была ликвидирована силами администрации Соломбальского территориального округа. Другой пример – свалка в Котласе на улице Набережная, 7, обнаруженная сотрудниками ЭкоИнтегратора 6 июня 2022 года. После получения уведомления о необходимости ликвидации свалки на территории города администрация устранила свалку 27 июня, о чем сообщила региональному оператору, приложив материалы фотофиксации до/после.

В случае, если собственник участка отказывается или не выполняет свои обязательства по устранению свалки в 30-дневный срок, ЭкоИнтегратор самостоятельно ликвидирует свалку ТКО за свой счет и только в дальнейшем, после наведения порядка на участке, пытается получить компенсацию от нарушителя за затраченные на уборку свалки средства. Так, в 2021 году в селе Яренск Ленского района региональный оператор обнаружил несанкционированную свалку у дороги к карьеру села Яренск, о чем также было сообщено в администрацию муниципального образования. К сожалению, действий для ликвидации свалки со стороны собственника земельного участка предпринято не было, в связи с чем региональный оператор сам устранил свалку ТКО, уведомив об этом администрацию Ленского района и направив претензию о понесенных расходах для компенсации. Другой пример – свалка в Новодвинске на улице Фронтовых бригад, зафиксированная ЭкоИнтегратором в июне 2020 года. Когда все допустимые сроки для ликвидации свалки силами администрации истекли, региональный оператор самостоятельно устранил свалку ТКО.

Стоит отметить, что ликвидация свалок ТКО происходит и на добровольных началах сотрудников регионального оператора и активистов Архангельской области: например, осенью 2022 года ЭкоИнтегратор вместе с членами регионального движения «Молодежка ОНФ» собственноручно очистил от мусора будку в Архангельске. А в июне этого же года сотрудники регионального оператора приняли участие в уборке Новодвинской крепости от мусора.

Несанкционированные свалки, отходы на которых не относятся к ТКО, также устраняются в рамках действующего законодательства при помощи регионального оператора: обращения жителей фиксируются, они получают на них ответ, а реагирование со стороны ЭкоИнтегратора происходит по другим линиям с подключением правоохранительных органов.

Таким образом, за 3 года работы при содействии или непосредственном участии регионального оператора в Архангельской области ликвидировано 193 несанкционированные свалки с ТКО. Остальные — на контроле для ликвидации. Работа по выявлению и инвентаризации несанкционированных свалок идет в постоянном режиме.

 

29 ноябрь 12:07 | : Экономика

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