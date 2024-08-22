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Дмитрий Морев проверил осеннее состояние архангельских дворов

Ремонт дворовых проездов и тротуаров в текущем сезоне завершается. Сегодня глава Архангельска вместе с городскими депутатами проверили качество выполнения и определили, что необходимо доработать. На местах пообщались с горожанами, чтобы учесть пожелания жителей.

Далее передаем слово градоначальнику:

 - Только хорошие отзывы о результатах ремонта проезда в районе ул. Галушина, 9 и 11, где дополнительно обустроили тротуар и восстановили «ливневку». Это заслуга не только дорожников, но и общественного совета округа Майская горка.

 В этом году, как и обещали, обеспечили нормальный заезд к поликлинике № 2 – больше нет ни ям, ни луж. А у студенческих общежитий на ул. Северодвинской отремонтировали транзитный тротуар. При осмотре зафиксировали, что необходимо завершить уборку строительного мусора и досыпать грунт.

 Всего в этом году мы построили 9 км новых тротуаров. Один из участков – на набережной Северной Двины от моста в сторону центра. Раньше здесь ходили по грунту или проезжей части, теперь есть широкая асфальтированная дорожка. Дополнительно обустроили тротуар у детской поликлиники Семашко, за что благодарность от родителей маленьких пациентов передала замдиректора медцентра Ирина Владимировна Дворяшина.

 На ул. Нагорной на смену деревянным мостками и грунту также пришел современный тротуар. Здесь поручили подрядчику завершить уборку мусора, а коммунальным организациям необходимо разобраться с возможной утечкой на сетях.

 Программу строительства тротуаров и ремонта проездов обязательно продолжим в следующем году.


08 октябрь 17:29 | : Политика / Экономика

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