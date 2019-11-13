В Пустозерском доме-интернате допускалось недопустимое

Прокуратурой области и автономного округа проведена проверка деятельности поставщиков социальных услуг на территории Ненецкого автономного округа.

Установлено, что ГБУ НАО «КЦСО» допускались нарушения, связанные с организацией питания и обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия лиц, получающих социальные услуги, обращением с медицинскими отходами класса Б.

Отступления от требований санитарно-эпидемиологических норм отмечено и в ГБСУСО «Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Для устранения нарушений прокуратурой внесены представления руководителям организаций, в отношении виновных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.3, ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.