«Виноградовский психоневрологический интернат» находится под угрозой пожара

Прокуратурой Виноградовского района совместно с привлечением заместителя начальника ОНД и ПР Виноградовского и Шенкурского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Архангельской области, а также специалиста Управления Роспотребнадзора по Архангельской области проведена проверка исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат».

В ходе проверки установлено, что администрацией учреждения допущены нарушения действующего законодательства.

Выявлено, что ряд пожарных извещателей в учреждении находились в неисправном состоянии, не обеспечено проведение работ по заделке образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости.

Кроме того, в нарушение требований санитарных норм и правил выявлен факт хранения в учреждении необеззараженных медицинских отходов.

По итогам проверки прокурором руководителю учреждения внесено представление, которое удовлетворено, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Устранение нарушений закона находится на контроле прокурора.