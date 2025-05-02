В Вельском районе у отца-садиста отобрали малолетнего сына

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 46-летнего жителя Вельского района в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Следствием установлено, что с июня 2023 года по январь 2025 года обвиняемый по месту жительства в Вельском районе, выражая своё недовольство поведением сына, 2011 года рождения, требуя от него неукоснительного подчинения и послушания, систематически наносил ему побои и оскорблял его.

О произошедшем стало известно после того, как учитель в школе поинтересовался у ребенка причиной подавленного состояния. Сотрудниками правоохранительных органов проведены профилактические мероприятия, ребенок временно помещен в специализированный центр для реабилитации, после развода родителей он проживает с матерью.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.