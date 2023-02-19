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Прокуратура Архангельска вскрыла 27 эпизодов коммерческого подкупа в сфере такси

Прокуратура г. Архангельска утвердила  обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя областного центра, обвиняемого по 27 эпизодам получения коммерческого подкупа (п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ).

Установлено, что обвиняемый, являясь генеральным директором и участником ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие 10», за совершение им в пользу водителей такси незаконных действий по предоставлению путевых листов без фактического прохождения технических и медицинских предрейсовых осмотров.   

В период с апреля 2020 года по август 2022 года обвиняемый получил от 27 лиц коммерческий подкуп в виде денежных средств в сумме свыше 850 тыс. рублей, распорядившись полученным незаконным вознаграждением по личному усмотрению.

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый не признал.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд г.Архангельска для рассмотрения по существу.  

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

02 май 14:15 | : Скандалы

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