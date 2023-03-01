Проблема с маршрутом №31 в Архангельске решена при участии "Единой России"

Об этом заявил заместитель главы Архангельска по инфраструктурному развитию Александр Майоров на совещании по вопросам реорганизации общественного пассажирского транспорта.

Встреча состоялась в Архангельском областном Собрании по инициативе председателя комитета по промышленности, коммуникациям и инфраструктуре Евгения Ухина (фракция «Единая Россия»).

Напомним, что больше всего жалоб на график движения автобусов после старта транспортной реформы поступало именно по 31 маршруту. Жители Цигломени неоднократно обращали внимание на неудобное расписание. По их словам, с утра практически невозможно уехать в центральную часть города.

По этому поводу активисты «Единой России» неоднократно проводили мониторинг на остановках, а также лично проехали на 31 автобусе в час пик. Подвели итоги мониторинга на совещании в региональном отделении «Единой России» с участием представителей администрации города. Тогда было вынесено предложение – скорректировать график движения 31 маршрута.

Однако, эта мера не принесла должных результатов – жители Цигломени всё также испытывали трудности при поездке на 31 автобусе. К решению проблемы подключился депутат Архангельского областного Собрания Евгений Ухин. В ходе одного из совещаний, депутаты и представители компании "Рико" договорились об очередном изменении графика и добавления резервного автобуса.

К настоящему моменту, администрация города и компания «Рико» скорректировали расписание и добавили десять рейсов. Теперь средний интервал движения автобусов сокращен и составляет 30-35 минут. Это даже меньше, чем было до начала транспортной реформы.

Несмотря на улучшение ситуации с пассажирскими перевозками, проблемы остаются, в частности, не хватает кондукторов. Тем не менее, процесс трудоустройства кондукторов идет. По словам заместителя министра транспорта Архангельской области Андрея Голубева, если месяц назад кондукторов не было в 90 автобусах, то сегодня эта цифра сократилась до 40.

Для удобства экипажей введены дежурные рейсы, которые следуют каждые полчаса. Кроме того, в ближайшее время на конечных остановках появятся санитарные комнаты.

Евгений Ухин поднял вопрос безопасности дорожного движения, отметив, что на старте работы новых автобусов, количество аварий на дорогах увеличилось.

Как пояснил начальник управления ГИБДД России по Архангельской области Сергей Пожарский, всплеск аварийности был связан с тем, что водители не знали города и особенностей проезжей части. Сейчас ситуация улучшается, но сотрудники ГИБДД продолжают проводить проверки по выявлению нарушений правил дорожного движения.

«Тем не менее, отмечается и положительная динамика: учитывая, что все маршруты стали ходить по графику, на улицах Архангельска не стало некогда популярных автобусных гонок», – заявил Евгений Ухин.

Депутат предложил ГИБДД и администрации города разработать совместный план мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения.