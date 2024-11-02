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Прокуратура защитила право архангельских пенсионеров отдыхать в Турции

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа проведена проверка по обращению пенсионеров о несогласии с отказом отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно. 

Установлено, что супружеская пара в 2023 году отправилась на отдых  в Турцию. В выплате компенсации расходов по маршруту Архангельск-Москва-Стамбул-Москва-Архангельск отделением Фонда пенсионерам отказано по причине отсутствия в маршрут-квитанции электронного билета сведений о тарифе и итоговой стоимости перевозки, что явилось основанием для обращения пенсионеров в органы прокуратуры. 

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с отделения Фонда в пользу пенсионеров понесенных расходов по оплате стоимости проезда к месту отдыха и обратно в пределах территории Российской Федерации. 

Решением Ломоносовского районного суда г. Архангельска требования прокуратуры удовлетворены.

14 ноябрь 16:24 | : Происшествия

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