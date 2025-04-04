Прокуратура возвращает Холмогорскому округу транспортную доступность по воде

Прокуратурой Холмогорского района проведена проверка по размещенным в сети Интернет информациям, связанным с работой паромных переправ через реку Северная Двина по маршрутам «Ныкола-Двинской» и «Копачево-Ичково».

В ходе проверки выявлено необоснованное затягивание сроков начала их работы, которое было запланировано на 08.05.2025.

Надзорным ведомством установлено, что началом работы паромной переправы должно служить открытие ФБУ «Администрация Двинско-Печорского бассейна внутренних водных путей» действия средств навигационного оборудования на внутренних водных путях Двинско-Печорского бассейна, а не регламентированные постановлениями правительства Архангельской области сроки открытия навигации на водных объектах региона.

В текущем году действие средств навигационного оборудования на участке реки Северная Двина пос. Двинской Березник – устье реки Пинега фактически открыто 25.04.2025, поэтому начало работы переправы, с учетом трех дней на подготовку, приходится на 28.04.2025.

С целью недопущения нарушения закона руководителю ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» и подрядчику – индивидуальному предпринимателю объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона. Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования переправы начали работу 28.04.2025.