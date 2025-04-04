Дмитрий Морев предупреждает: за бардак в городе будем штрафовать

Всех, кто просрочит восстановление благоустройства хотя бы на один день, будем штрафовать на большие суммы, пригрозил градоначальник Архангельска и разъяснил свою позицию:.



- Во втором чтении приняты изменения в областной закон «Об административных правонарушениях» и вскоре они вступят в силу. Штрафы за несвоевременное восстановление благоустройства после земляных работ увеличены в 2-3 раза. Так, юрлицам промедление будет стоить до 150 тысяч руб., а повторное нарушение уже от 300 до 700 тысяч рублей.



Если ранее мы были вынуждены сначала оформлять предписания и ждать, когда производители работ их исполнят или не исполнят, то теперь получаем право штрафовать сразу. Уверен, что это прибавит ресурсоснабжающим, строительным и управляющим компаниям мотивации не затягивать с благоустройством.



Также увеличены штрафы за ненадлежащие ограждения мест разрытий. Нет информационной таблички? Ограждение из подручных материалов и не соответствует нормативам? Сразу штраф 45 тысяч.



Департаменту муниципального контроля поручил взять в работу все незакрытые ордера, а департаменту градостроительства с учетом теплой весны установить сокращенные сроки для тех, кто планирует продлевать разрешения. Наша задача - добиться восстановления благоустройства к Дню города