Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев предупреждает: за бардак в городе будем штрафовать

Всех, кто просрочит восстановление благоустройства хотя бы на один день, будем штрафовать на большие суммы, пригрозил градоначальник Архангельска и разъяснил свою позицию:. 

- Во втором чтении приняты изменения в областной закон «Об административных правонарушениях» и вскоре они вступят в силу. Штрафы за несвоевременное восстановление благоустройства после земляных работ увеличены в 2-3 раза. Так, юрлицам промедление будет стоить до 150 тысяч руб., а повторное нарушение уже от 300 до 700 тысяч рублей. 

Если ранее мы были вынуждены сначала оформлять предписания и ждать, когда производители работ их исполнят или не исполнят, то теперь получаем право штрафовать сразу. Уверен, что это прибавит ресурсоснабжающим, строительным и управляющим компаниям мотивации не затягивать с благоустройством. 

Также увеличены штрафы за ненадлежащие ограждения мест разрытий. Нет информационной таблички? Ограждение из подручных материалов и не соответствует нормативам? Сразу штраф 45 тысяч. 

Департаменту муниципального контроля поручил взять в работу все незакрытые ордера, а департаменту градостроительства с учетом теплой весны установить сокращенные сроки для тех, кто планирует продлевать разрешения. Наша задача - добиться восстановления благоустройства к Дню города

12 май 13:13 | : Скандалы

Главные новости


Медаль за НАДЕЖДУ
"Сколько той жизни!.."

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (113)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20