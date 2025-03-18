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С утра пораньше. Задержан главный инженер котласского «Горводоканала»

Сегодня утром РУ ФСБ и СУСК был задержан главный инженер муниципального предприятия «Горводоканал» Андрей Теплюк, подозреваемый в участии в схематозах экс-директора ГВК Евгения Чечерина. Ему вменяют ст.290 УК РФ (получение взятки). Об этом в экстренном порядке сообщают наши партнеры из издания KOT'News.

 Напомним, что в ГВК по делу о коррупции проходят: экс-директор ГВК Евгений Чечерин, два котласских предпринимателя Щербаков и Петров и экс-депутат Антон Усков. Теперь в этот «коллектив» вливается и Андрей Теплюк. 

 В настоящее время в МП «Горводоканал» проходят следственные мероприятия.

22 апрель 08:12 | : Скандалы

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