С утра пораньше. Задержан главный инженер котласского «Горводоканала»

Сегодня утром РУ ФСБ и СУСК был задержан главный инженер муниципального предприятия «Горводоканал» Андрей Теплюк, подозреваемый в участии в схематозах экс-директора ГВК Евгения Чечерина. Ему вменяют ст.290 УК РФ (получение взятки). Об этом в экстренном порядке сообщают наши партнеры из издания KOT'News.

Напомним, что в ГВК по делу о коррупции проходят: экс-директор ГВК Евгений Чечерин, два котласских предпринимателя Щербаков и Петров и экс-депутат Антон Усков. Теперь в этот «коллектив» вливается и Андрей Теплюк.

В настоящее время в МП «Горводоканал» проходят следственные мероприятия.