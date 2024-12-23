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Директор котласского МУП "Горводоканал" заехал в СИЗО

Позавчера мы сообщали о задержании Евгения Чечерина. Сегодня решилась его судьба на ближайшие месяцы.

По ходатайству заместителя руководителя Котласского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Котласским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора одного из муниципальных предприятий города Котласа, обвиняемого в получении взяток в виде денег через посредника в значительном и крупном размерах.

По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств. 

В отношении остальных фигурантов дела избрана мера пресечения в виде обязательства о явке и домашнего ареста.

По мнению котласских информаторов, все это может вылиться в серьезный скандал. Не только коррупционного, но и политического свойства.

16 январь 14:01 | : Скандалы

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