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Директор котласского "Горводоканала" взят прокуратурой под наблюдение

Котласской межрайонной прокуратурой по результатам проведенной проверки в отношении директора МП «Горводоканал» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.35 КоАП РФ (нарушение порядка согласования при совершении сделки по распоряжению муниципальным имуществом).

Поводом для возбуждения  административного производства послужило   заключение 02.05.2024  с ООО «Производственная фирма «СТИС» договора оказания услуг на выполнение работ по профилактической очистке и теледиагностике канализационных сетей г. Котласа на сумму 50 млн рублей в отсутствие согласия собственника имущества унитарного предприятия – городского округа «Котлас».

Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Котласского судебного района директор муниципального предприятия привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.

Договор оказания услуг был одобрен главой городского округа «Котлас» после внесения Котласской межрайонной прокуратурой представления об устранении нарушений закона директору МП «Горводоканал».

30 октябрь 13:28 | : Скандалы

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