"Россети Северо-Запад" опростоволосились в Устьянском округе

Прокуратурой Устьянского района проведена проверка по фактам отключения в январе 2025 года электрической энергии в деревнях Илатово, Бритвино, Казаково и поселках Первомайский, Кочкурга Устьянского муниципального округа.

Установлено, что причиной прекращения подачи электрической энергии населению явились неблагоприятные погодные условия.

Поскольку отключение электроэнергии на объекты потребителей превысило допустимую продолжительность перерыва электроснабжения –более 24 часов подряд, прокурором района в отношении ПАО «Россети Северо-Запад» возбуждено два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ (нарушение собственником или иным законным владельцем объекта электросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии).

По результатам рассмотрения административных производств сетевая организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 000 рублей.