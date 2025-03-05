Женщина из Архангельска стала жертвой сталкинга. Депутат пришел на помощь

Сталкинг (от англ. stalking — преследование) — нежелательное навязчивое внимание к одному человеку со стороны другого человека или группы людей.

В Архангельске разразился скандал, привлекший внимание всей страны. Женщина стала жертвой угроз, преследования и даже покушения на её жизнь.

Депутат Архангельской городской Думы Владислав Виривский, представляющий партию «Новые люди», решил помочь пострадавшей в решении её проблемы.

«Мы уже давно обращаем внимание на недостатки в законодательстве, которые позволяют мужчинам безнаказанно угрожать и преследовать женщин», — отметил Владислав.

Депутат встретился с пострадавшей, Надеждой, чтобы услышать историю из первых уст: бывший партнёр начал её преследовать, угрожая жизни, а именно стрелял по автомобилю, прокалывал колёса и даже пытался поджечь её заведение. Несмотря на наличие доказательств, полиция предложила лишь сменить документы и покинуть регион.

Сделав вывод, что решить проблему на местном уровне невозможно Виривский при помощи депутата Госдумы направил обращение в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и МВД.

В региональном отделение партии обещают информировать о ходе запросов и возможных действиях против злоумышленника. Ну что ж, будем ждать.