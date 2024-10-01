Конец недели архангельские депутаты посвятили островам

Ведь там тоже живут их избиратели и просто горожане. А жизнь посложнее, чем в центре….

В поселке Хабарка возникла критическая ситуация. Дорога к жилому району была разбита тяжелыми самосвалами и раскисла из-за осенних дождей, ей требовался срочный ремонт.

Сейчас там работает экскаватор, также проводится оканавливание обочины для отвода воды с дороги.

В ситуацию вовремя вмешался депутат городского парламента Алексей Бельков. Стоит отметить, что и глава города Дмитрий Морев с самого начала взял ситуацию под личный контроль и оказывает содействие в её разрешении. Вся информация о ходе работ оперативно передается председателю Архангельской городской Думы Ивану Воронцову и областному депутату Владимиру Самофалову.

Когда две ветви власти берутся за одно и тоже дело, шансы на успех вырастают кратно.

В свою очередь депутат Владислав Виривский вошел в состав целой делегации, отправившейся в субботу на остров Бревенник проверять ход рекультивации местной свалки мусора. Кроме него, в рабочую группу входили представители прокуратуры, чиновники региональной минприроды… все солидно.

Объем работ по рекультивации солидный и составляет 700 тысяч кубометров. Одна грузовая машина перевозит примерно 7 кубометров отходов.

Занятых людей привели на остров жалобы от местных жителей - в процессе выполнения работ огромные грузовики начали разрушать данные дороги общего пользования и деревянные ветхие дома вдоль этих дорог, которые были построены еще в 60-е годы прошлого века. Кроме того, люди жалуются, что водители грузовиков не соблюдают скоростной режим и часто ездят перегруженными.

И вот принятые решения:

Подрядчик восстановит обе дороги: от улицы Юнг ВМФ до посёлка лесобиржа 19, улицы Герцена и Производственной.



На встрече присутствовал прокурор города Архангельска Антон Филимонов, который взял данную тему на личный контроль.



Создана инициативная группа из числа местных жителей острова Бревенник, которая будет следить за выполнением обязательств подрядчиком. В случае невыполнения обещаний информация будет передана напрямую региональному Министерству природных ресурсов, представитель которого заверил на встрече, что штрафы будут выписываться независимо от количества нарушений со стороны подрядчика.



К сожалению, как отметил городской депутат Владислав Виривский, некачественная работа подрядчиков встречается довольно часто. И должно караться со всей финансовой строгостью – контракт расторгаться, а подрядчик включаться в «черный список» антимонопольного ведомства.



