Депутат АрхГорДумы учит женщин бить первыми

И это не шутка. Цель проекта самообороны — обучить женщин базовым приёмам самозащиты, которые помогут им чувствовать себя уверенно в любой ситуации.



Накануне в «Норд Арене» состоялась первая тренировка, которую посетили более 100 участниц!

Открытую тренировку посетила Анна Скрозникова — депутат Государственной думы, которая выступила инициатором проекта «Бить надо первой».

«В рамках проекта мы планируем провести ещё несколько тренировок, где в более узком кругу сможем продемонстрировать девушкам, как постоять за себя», — поделился планами по развитию проекта в регионе, депутат Архангельской городской Думы Владислав Виривский.