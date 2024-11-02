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Депутат АрхГорДумы учит женщин бить первыми

И это не шутка. Цель проекта самообороны — обучить женщин базовым приёмам самозащиты, которые помогут им чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

 Накануне в «Норд Арене» состоялась первая тренировка, которую посетили более 100 участниц! 

Открытую тренировку посетила Анна Скрозникова — депутат Государственной думы, которая выступила инициатором проекта «Бить надо первой».

«В рамках проекта мы планируем провести ещё несколько тренировок, где в более узком кругу сможем продемонстрировать девушкам, как постоять за себя», — поделился планами по развитию проекта в регионе, депутат Архангельской городской Думы Владислав Виривский.

 

22 ноябрь 16:02 | : Политика

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