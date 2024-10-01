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Депутаты АрГорДумы напутствовали юных флорболистов на спортивные победы

Юные флорболисты с радостью начали свои тренировки в обновленном спортивном зале в Маймаксе. Да, не ближний свет… зато свое, заточенное под конкретный вид спорта.

 Сегодня состоялось открытие спортивного сезона, на котором присутствовали председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов и городской депутат Владислав Виривский.

 В ходе проведенного в этом году капитального ремонта здания были укреплены конструкции, отремонтирована кровля, проведена работа по восстановлению кирпичной кладки и обновлению фасадов. Внутри здания был выполнен ремонт первого этажа, включающий покраску стен, замену дверей и обновление полов.

 Обновленный спортивный зал стал не только комфортным и безопасным местом для тренировок флорболистов команды "Ремикс", но и привлекательным спортивным пространством для всех школьников средней школа №68.

 Председатель городской Думы Иван Воронцов отметил, что разница между прошлым и настоящим спортивным залом просто поразительна:

 - Много лет это помещение, «мягко говоря», находилось в удручающем состоянии. Сейчас, благодаря поддержке городских и областных властей, депутатов городской Думы, у ребят Маймаксы появилась прекрасная возможность заниматься спортом.

 Мы обсудили, что необходимо продолжать наполнять и развивать этот зал. Уже есть договоренности о закупке бортов для тренировок по флорболу в начале следующего года. Дорогие ребята, в ваших руках — будущее спортивных достижений! Я хочу поздравить вас со столь знаменательным событием. Спорт — это то, что действительно важно!

Владислав Виривский также подчеркнул значительный вклад тренеров и директора спортивной школы №6 в развитие нового спортивного объекта. "Большая заслуга таких положительных изменений в этом спортивном зале — это труд его сотрудников. Тренера и директор спорткомплекса — это люди, которые с душой занимаются своим делом и стремятся создать лучшие условия для занятий спортом детей Маймаксанского округа. Спасибо вам!" — отметил народный избранник Владислав Дмитриевич.


25 октябрь 18:55 | : Политика

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