Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Сексуально озабоченный архангелогородец довел свою девушку до смерти

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных  п. «б» ч.3 ст. 242 УК РФ (незаконное изготовление и оборот порнографических материалов, совершенное с использованием сети Интернет), ч.1 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей) и ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствием установлено, что 10 октября 2023 года в областном центре обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, снял видеоизображение порнографического характера с участием 23-летней знакомой и оправил видео через один из мессенджеров своим друзьям. Затем, высказывая угрозы потерпевшей, потребовал ее за короткий промежуток времени выпить не менее 600 мл водки. Воспользовавшись тем, что потерпевшая упала и находится в беспомощном состоянии из-за алкогольного и наркотического опьянения, обвиняемый совершил в отношении нее действия сексуального характера. У пострадавшей развилось острое комбинированное отравление, и она скончалась на месте преступления. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

10 июль 08:54 | : Происшествия

Главные новости


Заклинание лесных охотников из Пинеги
Малые большие дела. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2024 (129)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)



Деньги


все материалы
«    Июль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20