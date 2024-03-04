Сексуально озабоченный архангелогородец довел свою девушку до смерти

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст. 242 УК РФ (незаконное изготовление и оборот порнографических материалов, совершенное с использованием сети Интернет), ч.1 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей) и ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствием установлено, что 10 октября 2023 года в областном центре обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, снял видеоизображение порнографического характера с участием 23-летней знакомой и оправил видео через один из мессенджеров своим друзьям. Затем, высказывая угрозы потерпевшей, потребовал ее за короткий промежуток времени выпить не менее 600 мл водки. Воспользовавшись тем, что потерпевшая упала и находится в беспомощном состоянии из-за алкогольного и наркотического опьянения, обвиняемый совершил в отношении нее действия сексуального характера. У пострадавшей развилось острое комбинированное отравление, и она скончалась на месте преступления.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.