В Архангельске наледь с крыши нахлобучила случайного прохожего

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Предварительно установлено, что 23 марта 2025 года днем с крыши пятиэтажного жилого дома по улице Целлюлозная в городе Архангельске на 48-летнего мужчину упала наледь. Пострадавший госпитализирован в больницу.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, в ходе которых предстоит установить обстоятельства происшествия. Производится сбор доказательственной базы.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу во избежание происшествий, связанных со сходом снега и наледи с крыш, неоднократно обращалось к руководству организаций, обслуживающих жилые многоквартирные дома и другие здания и сооружения на территории региона, с требованием принять все возможные меры по организации надлежащей эксплуатации зданий и прилегающей территории.