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В торговом центре Котласа на ребенка упал выставочный образец окна

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Предварительно установлено, что 22 августа 2024 года вечером в торговом центре в городе Котласе на маленького мальчика упал выставочный образец пластикового окна, который не был закреплен и огорожен во избежание контакта с ним посетителей магазина. В результате происшествия ребенок получил телесное повреждение.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, в ходе которых предстоит установить обстоятельства происшествия. Производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.

26 август 08:57 | : Происшествия

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