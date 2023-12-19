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На жительницу Новодвинска упала с крыши ледяная глыба

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Предварительно установлено, что 18 января 2024 года днем с крыши дома по улице Уборевича в городе Новодвинске на подходившую к подъезду 42-летнюю женщину упала наледь. Пострадавшей женщине с травмой головы потребовалась медицинская помощь. 

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, в ходе которых предстоит установить обстоятельства происшествия. Производится сбор доказательственной базы.

В управляющей компании, которая занимается обслуживанием указанного дома, проведены обыски. Изъяты документы, имеющие значение для дела.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу во избежание происшествий, связанных со сходом снега и наледи с крыш, неоднократно обращалось к руководству организаций, обслуживающих жилые многоквартирные дома и другие здания и сооружения на территории региона, с требованием принять все возможные меры по организации надлежащей эксплуатации зданий и прилегающей территории.

19 январь 11:42 | : Происшествия

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