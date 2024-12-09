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В Холмогорском округе наледь упала на голову ребенка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 

Предварительно установлено, что 28 февраля 2025 года в поселке Светлый с крыши пятиэтажного жилого дома на козырек расположенного на первом этаже здания офиса, а затем на голову 5-летнего мальчика упала наледь. В результате происшествия ребенку причинено телесное повреждение. 

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, в ходе которых предстоит установить обстоятельства происшествия. Производится сбор доказательственной базы.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу во избежание происшествий, связанных со сходом снега и наледи с крыш, неоднократно обращалось к руководству организаций, обслуживающих жилые многоквартирные дома и другие здания и сооружения на территории региона, с требованием принять все возможные меры по организации надлежащей эксплуатации зданий и прилегающей территории.

04 март 08:58 | : Происшествия

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