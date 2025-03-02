Сотрудник МУП из Котласа польстился на нетрудовые доходы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении работника одного из муниципальных предприятий города Котласа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия).

По версии следствия, в 2023- 2025 годах подозреваемый за взятку в виде денег в значительном размере, действуя в интересах директора коммерческой организации, привлекал к работам в сфере жилищно-коммунального хозяйства специальную технику и сотрудников предприятия без оплаты в адрес предприятия.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности ОЭБиПК ОМВД России «Котласский».

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъята документация, имеющая значение для дела. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям директора коммерческой организации.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.