В НАО у нетрезвых водителей отбирают огнестрельное оружие. От греха

20 охотников практически всех возрастов и стажей оказались в числе граждан, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения, передавших управление нетрезвому водителю или отказавшихся от медицинского освидетельствования на состояние опьянения

Всего за неделю инспекторы Росгвардии изъяли 39 единиц охотничьего огнестрельного оружия у 20 жителей Ненецкого автономного округа, привлечённых к административной ответственности за нетрезвое вождение. На основании вступивших в законную силу постановлений у правонарушителей аннулировали все разрешительные документы и лицензии на приобретение, хранение и ношение предметов вооружения.

В числе граждан, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения, передавших управление нетрезвому водителю или отказавшихся от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, оказались охотники практически всех возрастов и стажей. Как рассказали в центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по НАО, в ближайшие несколько лет никто из этих мужчин не сможет оформить новые лицензии и разрешения, чтобы вернуться к любимому промыслу и хобби.

«Повторно обратиться в Росгвардию за получением разрешения на оружие гражданин имеет право не ранее чем через год с момента исполнения постановления по делу об административном правонарушении. Например, охотник, которого лишили права управления транспортным средством на два года, сможет подать заявление только по истечении трёх лет. При этом изъятое оружие хранится всего один год. За это время ружьё можно продать, подарить или передать для нужд СВО. В случае бездействия владельца оружие утилизируют», – пояснил заместитель начальника ЦЛРР Управления Росгвардии по НАО подполковник полиции Дмитрий Попов.

Аннулирование, то есть прекращение действия разрешительных документов на оружие, и изъятие всех предметов вооружения ждёт владельца не только в случае нетрезвого вождения. Достаточно одного факта привлечения к административной ответственности за любое правонарушение, предусматривающего в качестве одного из наказаний административный арест.

«К примеру, за мелкое хулиганство, распитие или появление в общественном месте в состоянии опьянения, уклонение от уплаты административного штрафа. То есть даже если гражданина привлекли к ответственности в виде штрафа за нарушение общественного порядка, но статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях включает арест, мы аннулируем документы и изымаем всё оружие вместе с боеприпасами», – добавил подполковник полиции Дмитрий Попов.