В НАО расточительно относились нацпроекту "Жилье"

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285.1 УК РФ по факту нецелевого расходования средств федерального бюджета на сумму более 4 млн. рублей.

По версии следствия, в ходе региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ненецкого автономного округа», реализуемой в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», житель муниципального образования «Шоинский сельсовет» был переселен в новое жилое помещение.

На данное мероприятие региональной программой предусматривалось использование федеральных бюджетных средств в размере 3,5 млн. рублей.

Государственным заказчиком в лице КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» застройщику из федерального бюджета перечислены денежные средства в сумме 7,6 млн. рублей.

Таким образом, средства федерального бюджета в размере более 4 млн. рублей использованы не по целевому назначению.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокуратуры Ненецкого автономного округа.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Следствие ведет Нарьян-Марский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.