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В Ненецком округе два чиновника нажились на некачественном асфальте

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух лиц из числа руководства казенного учреждения Ненецкого автономного округа по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

 По версии следствия, в 2020 году должностные лица, которые должны были контролировать выполнение работ по реконструкции участка автомобильной дороги город Нарьян-Мар - поселок Красное, выполняемых по государственному контракту в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, достоверно зная, что толщина асфальтобетонного покрытия, количество и качество использованных при реконструкции указанной дороги материалов не соответствует заявленным в контракте  требованиям. Проведенной в 2022 году проверкой установлено несоответствие качества и количества использованного при реконструкции асфальтобетонного покрытия условиям государственного контракта на сумму не менее 8 млн. рублей. В результате злоупотребления должностными полномочиями причинен ущерб бюджету на общую сумму 8 млн. рублей.

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов  РУФСБ России по Архангельской области, УМВД России по НАО и  прокуратуры округа.

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. Проведены обыски.

Дело принято к производству вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

22 апрель 07:59 | : Скандалы

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