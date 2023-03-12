В Ненецком округе два чиновника нажились на некачественном асфальте

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух лиц из числа руководства казенного учреждения Ненецкого автономного округа по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в 2020 году должностные лица, которые должны были контролировать выполнение работ по реконструкции участка автомобильной дороги город Нарьян-Мар - поселок Красное, выполняемых по государственному контракту в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, достоверно зная, что толщина асфальтобетонного покрытия, количество и качество использованных при реконструкции указанной дороги материалов не соответствует заявленным в контракте требованиям. Проведенной в 2022 году проверкой установлено несоответствие качества и количества использованного при реконструкции асфальтобетонного покрытия условиям государственного контракта на сумму не менее 8 млн. рублей. В результате злоупотребления должностными полномочиями причинен ущерб бюджету на общую сумму 8 млн. рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов РУФСБ России по Архангельской области, УМВД России по НАО и прокуратуры округа.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. Проведены обыски.

Дело принято к производству вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.