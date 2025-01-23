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Прокуратура проверила жизнь инвалидов Архангельской области и осталась недовольна

Органами прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа в работе по рассмотрению обращений и приему граждан особое внимание уделяется социально незащищенным категориям населения: ветеранам, инвалидам и пенсионерам.

В 2024 году региональным надзорным ведомством разрешено 575 жалоб на нарушения пенсионного законодательства и по вопросам охраны прав инвалидов и престарелых, из них доводы каждой четвертой жалобы признаны обоснованными. 

Чаще всего заявители приводили сведения о ненадлежащем обеспечении инвалидов лекарственными препаратами, техническими средствами реабилитации, сообщали о недоступности объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения, несоблюдении их прав при предоставлении мер социальной поддержки, начислении пенсий, пособий и иных выплат. 

В результате принятия мер прокурорского реагирования удалось добиться восстановления нарушенных прав граждан.

Так, по инициативе прокурора Пинежского района учреждением здравоохранения в уполномоченный орган направлены документы для прохождения заявительницей медико-социальной экспертизы в целях подтверждения инвалидности, ей возобновлена выплата страховой пенсии. 

По представлению прокурора Верхнетоемского района в здании                                  ГБУ СОН АО «Верхнетоемский КЦСО» выполнены работы, обеспечивающие беспрепятственное передвижение лиц с ограниченными возможностями.

По постановлению прокурора г. Архангельска индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по                         статье 5.43 КоАП РФ за нарушение требований законодательства, предусматривающих выделение на автомобильных стоянках мест для специальных автотранспортных средств инвалидов. 

В результате вмешательства Котласской межрайонной прокуратуры имеющий инвалидность несовершеннолетний обеспечен системой подъема и перемещения с питанием от батареи, а также кроватью функциональной, общей стоимостью более 300 тыс. рублей. 

По инициативе аппарата прокуратуры области и автономного округа ребенку-инвалиду предоставлен протез предплечья с микропроцессорным управлением стоимостью 6,9 млн. рублей.

По протесту прокуратуры области и автономного округа в правовой акт администрации ГО «Город Архангельск» внесены изменения в части предоставления инвалиду 1 группы жилищной субсидии в размере около                             2 млн. рублей. 

В результате вмешательства прокурора г. Архангельска в квартире ветерана труда муниципалитетом установлен прибор учета холодного водоснабжения.

Пристальное внимание уделено обеспечению возможности личного обращения к прокурору социально незащищенных категорий населения, для этого осуществлены выезды в учреждения государственной системы ухода за лицами с ограниченными возможностями. Например, заместителями прокурора области и автономного округа проведены выездные приемы в ГБСУ АО «Сийский психоневрологический интернат» и ГБСУ АО «Маймаксанский психоневрологический интернат».

Приемы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями работниками ведомства проведены также на базе регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество глухих».

11 март 11:08 | : Скандалы

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