В НАО директору МУП отменили оправдательный приговор

Судом Ненецкого автономного округа удовлетворено апелляционное представление государственного обвинителя на приговор Нарьян-Марского городского суда от 23.12.2024, которым руководитель ресурсоснабжающего предприятия оправдан по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Подсудимый обвинялся в том, что, являясь генеральным директором муниципального предприятия, оказывающего населению жилищно-коммунальные услуги, действуя из иной личной заинтересованности в целях извлечения для себя выгод неимущественного характера в виде стремления показать себя успешным руководителем, достоверно зная, что для ввода тарифа на услуги водоотведения, оказываемые населению пос. Амдерма Ненецкого автономного округа, необходимо обеспечение очистки сточных вод, но на балансе предприятия были только очистные сооружения, которые не работали из-за промерзания участков канализационной линии и усреднительной ёмкости, 11.01.2023 подписал заявление на тариф водоотведения на 2023 год, которое было направлено в Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа.

Затем 09.02.2023 он подписал с департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, 13.03.2023 – заявление о предоставлении субсидии за февраль 2023 года, а также организовал подписание 13.04.2023 и 16.05.2023 подчиненным сотрудником, не осведомленным о преступных намерениях подсудимого, аналогичных заявлений о предоставлении субсидий за март и апрель 2023 года.

Таким образом предприятием из бюджета округа незаконно получена субсидия на услуги водоотведения в сумме 748 187, 90 рублей. Это причинило имущественный ущерб бюджету Ненецкого автономного округа, а также нарушило права жителей и организаций пос. Амдерма, которым была начислена плата за фактически не оказанную в полном объеме услугу водоотведения на общую сумму 111 798, 53 рублей.

Нарьян-Марский городской суд 23.12.2024 вынес оправдательный приговор.

Сторона обвинения, не согласившись с результатом судебного разбирательства, оспорила незаконный приговор, указав в апелляционном представлении, что при рассмотрении уголовного дела были допущены существенные нарушения уголовного закона, а вывод суда о невиновности подсудимого не соответствует фактическим обстоятельствам дела, исследованным в судебном заседании доказательствам.

Судебная коллегия по уголовным делам суда Ненецкого автономного округа согласилась с доводами государственного обвинителя и отменила приговор, направив уголовное дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.