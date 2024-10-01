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В Архангельской области отменили оправдательный приговор изготовителю наркотиков

Архангельским областным судом удовлетворено апелляционное представление государственного обвинителя на приговор Вельского районного суда от 20.08.2024, которым житель г. Вельска оправдан по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных сетей и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организованной группой, в особо крупном размере) и осужден по ч. 1 ст. 228.3 УК РФ (незаконные приобретение и хранение прекурсоров наркотических средств в крупном размере) к ограничению свободы на 11 месяцев, от отбывания которого он освобожден в связи с фактическим отбытием.

Уголовное дело рассматривалось судом с участием коллегии присяжных заседателей, которые вынесли оправдательный вердикт в части обвинения, посчитав недоказанным покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Он обвинялся в том, что осенью 2023 г., вступив в сети «Интернет» в организованную группу, занимающуюся сбытом наркотических средств на территории Архангельской области, приобрел прекурсоры, оборудование и в нежилом помещении на территории г. Вельска изготовил кустарным способом почти 2 кг наркотика мефедрон, который был изъят у него в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов.

На основании вердикта суд в данной части подсудимого оправдал.

Сторона обвинения, не согласившись с результатом судебного разбирательства, оспорила незаконный приговор, указав в апелляционном представлении, что при рассмотрении уголовного дела были допущены существенные нарушения закона, повлиявшие на объективность жюри присяжных и исход дела.

Судебная коллегия по уголовным делам областного суда согласилась с доводами государственного обвинителя и отменила приговор, направив уголовное дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе и избрав в отношении привлекаемого к ответственности лица меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело возбуждено и расследовано РУФСБ России по Архангельской области.

(фото с https://www.kuban.kp.ru) 

31 октябрь 16:31 | : Скандалы

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