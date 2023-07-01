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Роспотребнадзор оштрафовал холмогорского чиновника за головотяпство

Прокуратурой Холмогорского района по результатам проведенной проверки по обращению сопредседателя общероссийской общественной организации «Социально-экологический союз» выявлены нарушения законодательства об экологической экспертизе. 

Установлено, что должностным лицом администрации района незаконно отказано в государственной регистрации заявления Социально-экологического союза о проведении общественной экологической экспертизы проектной документации на комплекс обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов в Холмогорском районе.

По материалам прокурорской проверки должностное лицо администрации Холмогорского муниципального округа признано виновным в совершении административного правонарушения по ч. 3 ст. 8.4 КоАП РФ.

Постановлением государственного инспектора Северного межрегионального управления Росприроднадзора виновному назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 руб.

 

16 август 16:45 | : Скандалы

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