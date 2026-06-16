Все москвичи сво… «Пастбища богов» режиссёра Анара Аббасова

Сво именно в прописных буквах… а не та аббревиатура, как кто-то мог подумать. Помните нетленку нулевых о неудовлетворённых женщинах «Все мужики сво…»? Вот с ней и ассоциируйте.

Сюжет фильма полностью связан с Памиром. Загадочным местом, где местные жители похожи на южных европейцев (итальянцев, испанцев, хорватов), но никак не на таджиков. Ощущение, надо сказать, странное… как будто играют актёры одной театральной труппы. В тоже время, подчёркивает различия равнинных и горных. И там есть, что подчеркнуть.

Итак, к делу. На Памир приезжает группа москвичей поохотиться. Москвичей нерядовых (мягко говоря). Только представьте, сколько стоит подобное турне, пятизвёздочные отели отдыхают.

Впрочем, «гуляет» один человек, бизнесмен Игорь. Остальные в качестве сопровождающей «халявы» - партнёр по бизнесу, которого природа и экстрим должны вывести из перманентных запоев; подруга-американка, которой всё равно куда и зачем, лишь бы с любимым; бывшая любовница, которой даже перочинный нож давать в руки страшно; новый бой-френд бывшей, из категории «не пришей рукав».

Ясен пень, москвич Игорь хочет поразить американскую невесту широтой размаха – добыть в её честь снежного барса. Один на такую охоту не пойдёшь – нужен проводник. Приличные памирские проводники против таких забав зажравшихся москвичей (американок, тем паче). Находят того, кто очень нуждается в деньгах (но тоже порядочного).

Забавно наблюдать, как европейские по виду местные жители живут в условиях среднеазиатского кишлака. Но всё действие, конечно, развернётся на природе, в горах. Обязательно будут камнепады и падения в пропасть, это, как говорится, и к сценаристу не ходи.

А потом, как водится у этих москвичей, начинается настоящая бойня животного мира Памира. Сначала бьют безобидных архаров, потом волков, но уже с опаской, иногда визжа и забираясь на деревья. Дело дойдёт и до барса, который покажет охотникам из Москвы большую фигу. Но фильм, собственно, не об этом.

Цель создателей картины с неславянскими фамилиями (это просто констатация факта и ни грамма расизма) ясна – показать разность менталитетов. «Пришлые» приехали убивать, чтобы тряхнуть мошной и потешить собственное эго. «Местные» ищут разумный баланс между природой и своими традициями, для них горные козлы не просто животные, а сакральные существа, почти братья. Всё это просчитывается буквально с первых кадров, а предсказуемость в кино скучна.

Конечно, за убийство животных следует ответка от богов (природы). Сверху падают камни, что-то льётся с небес и гремит, парнокопытные бегут лавиной и ломают москвичам руки-ноги. У авторов это метафора возмездия свыше. Но жители столицы России (вместе с заокеанской гостьей) трактуют это рационально – мол, погода, рельеф местности, совпадения и пр. Санджар же (проводник) настаивает на «каре Господней» за ущерб природе. Возникает тот самый пресловутый когнитивный диссонанс – москвичи, конечно, сво…, но тут они правы, а Санджар просто мистик и памирская темнота.

Впрочем, может быть и другое толкование. Санджар – дитя природы, он единственный в минуты опасности вспоминает о Боге, хотя и молится духам гор Памира. Русские же по жизни сплошь безбожники, не стесняющиеся бухать по поводу и без. И, если носят крест, то в ухе, а не где положено.

В целом, таджики хоть и бедный, но гордый и гостеприимный народ. Это москвичи приезжают сбить их с панталыку своими долларами. Причём того, кто вынужден их брать для спасения больного родственника, ууу, сво… столичная!

Но кульминацией этого дурдома становится признание главного из москвичей, зачем он затеял эту дорогостоящую поездку. Оказывается… чтобы физически убрать своего партнёра по бизнесу, который достал его своим пьянство и рефлексией.

Я даже не спрашиваю, почему это нельзя было сделать в Москве при помощи профессионального киллера, который всё провернёт так, что комар носа не подточит. Человек пребывает в перманентном запое и чёрной меланхолии из-за смерти жены, скинь такого с балкона даже без предсмертной записки, следствие гарантировано поверит в версию самоубийство.

Но нет, хозяин фирмы тащит его с собой в горы, да ещё в компании близких людей. Да они расколются на первом же допросе, если не сами побегут доносить в ближайшее отделение полиции. Завалить всю компашку и скормить барсам? Это чересчур даже для москвича-бизнесмена.

Окончательно взрывает зрительский мозг этот Игорь, когда благородно кончает с собой ради спасения остальных. Типа в каждом негодяе есть хорошие моменты? Слышали, но не верим, не тот персонаж, не тот случай. Хотя цель ясна – рассказать страшную, но поучительную сказку о трудном моральном выборе.

От этой мешанины смыслов в полуторачасовом фильме начинаешь нервно похихикивать и ждать от авторов ещё большего идиотизма. Что никак не на пользу триллеру. На откровенно компьютерного барса уже нет сил обращать внимание – очень грубая работа, портящая отличный визуальный ряд… как вставной зуб в натуральной белоснежной челюсти.

Всё заканчивается таджикской свадьбой (где у невесты настолько славянская внешность, что хочется задать нетактичный вопрос режиссёру «кто она вам будет, не жена случайно?»), где выжившие (и завязавшие) москвичи выглядят инородными телами, за них даже неудобно.

Надеюсь, ни один волк во время съёмок не пострадал, вот они-то выглядят вполне натурально.

Леонид Черток