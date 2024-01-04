Течет как из ведра. Архангельская школа №59 просит срочного ремонта

В Народный фронт с жалобой на плачевное состояние альма-матер обратились учащиеся архангельской школы № 59, а также их родители.

С весны 2024 года после каждого дождя в спортзале и кабинетах текут потолки. Классы, в которых в прошлом году провели косметический ремонт, не выдержали влаги и уже испорчены, а расставленные повсюду тазы и ведра мешают занятиям.

С третьего этажа вода течет на второй. Но это ещё не всё. Как здание до сих пор не сгорело – загадка! Ведь из-за талых вод этой весной полностью обуглился один из электросчетчиков. Того и гляди, замкнёт.

Снаружи – не лучше, чем внутри: на кровле – трещины на битуме, по ним вода проникает под асфальт и отрывает покрытие от стяжки.

В опасном строении учится 627 детей, а с 1 сентября их число вырастет ещё на 50 ребят.

Народный фронт обратился в региональный минобр и департамент образования Архангельска и требует отремонтировать здание школы до начала нового учебного года.