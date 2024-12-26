Прокуратура Архангельской области выразила несогласие к смягчению приговора взяточникам

Вступил в законную силу приговор Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 26.11.2024, которым руководитель обособленного подразделения в г. Ярославле акционерного общества «Российский Аукционный Дом» (далее – АО «РАД») и директор Уральского филиала АО «РАД», признаны виновными в даче взятки должностному лицу через посредника, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Суд установил, что осужденные, действуя в интересах представляемого ими юридического лица, с 23.08.2022 по 01.06.2023 передали взятку через посредника в сумме более 1,5 млн рублей посредством заключения фиктивного агентского договора между АО «РАД» и индивидуальным предпринимателем.

Денежные средства по этому договору, поступающие на банковский счет предпринимателя, им обналичивались для передачи должностному лицу Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Архангельской области и Ненецком автономном округе за совершение действий в интересах взяткодателей и представляемого ими юридического лица.

Стороной государственного обвинения представлены суду достаточные для вынесения обвинительного приговора доказательства совершенного преступления.

Приговором суда осужденным назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы каждому со штрафом в размере четырехкратной суммы взятки в сумме 6 085 433,40 руб., с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Однако дополнительное наказание осужденных в виде штрафа Архангельским областным судом исключено по собственной инициативе со снятием ареста с имущества и банковских счетов.

Апелляционные жалобы стороны защиты с доводами о невиновности Архангельским областным судом отклонены.

По получении копии судебного решения прокуратурой области и автономного округа будет решен вопрос об оспаривании решения областного суда в части смягчения наказания и снятия ареста.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области.